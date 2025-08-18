В России создают уникальный русскоязычный мобильный коммуникатор для людей с аутизмом

В России разрабатывают мобильный сервис «Мои слова» – приложение, которое позволит детям и взрослым с расстройствами аутистического спектра (РАС) и другими нарушениями развития общаться. Об этом CNews сообщили представители Фонда «Обнаженные сердца.

Разработка ведется лабораторией инклюзивных технологий из Нижнего Новгорода под руководством Ильи Лебедева. Экспертную поддержку оказывает Фонд «Обнаженные сердца» и специалисты Центра поддержки семьи в Нижнем Новгороде. «Мы подробно рассказали разработчикам, что не подходит в зарубежных аналогах, и предложили идеи того, каким должно быть приложение, чтобы им могли пользоваться люди с разным уровнем навыков коммуникации», — сказали представители фонда.

От Let Me Talk к «Моим словам»

Основой для нового решения стал немецкий сервис Let Me Talk, который в 2022 г. оказался заблокирован в России и не имел русскоязычной поддержки. По словам участников проекта, в иностранных аналогах отсутствовало корректное склонение и спряжение слов, был доступен только один голос и не было возможности подстраивать речь под пол и возраст пользователя.

В «Моих словах» эти проблемы учли: в приложении предусмотрены четыре типа голоса – для ребенка, подростка, взрослого мужчины и женщины. Пользователь выбирает свой пол и возраст при регистрации, и синтез речи автоматически подстраивается. Выбранные слова сгруппированы по категориям (еда, одежда, вопросы и др.) и позволяют формировать как короткие фразы («хочу гулять»), так и развернутые предложения («я хочу купить хлеб и молоко»). Искусственный интеллект обрабатывает ввод, делая речь грамматически правильной.

Приложение создается в двух уровнях сложности: базовом – для общения отдельными словами и простыми фразами, и продвинутом – для составления полных предложений, выражения просьб, отказов, комментариев и вопросов.

Планы и вызовы

Сейчас разработчики и эксперты дорабатывают функционал, тестируют демоверсию и ищут стратегического партнера – технологическую или телеком-компанию, которая сможет обеспечивать долгосрочную поддержку и обновления. Обсуждаются потенциальные коллаборации с «Яндексом», МТС, VK, Сбербанком и другими крупными игроками. Приложение планируется выпустить для iOS и Android, а также для планшетов.

«В идеальном мире сервис “Мои слова” должен быть интегрирован с образовательными платформами и дистанционными сервисами обучения. Но сейчас наша задача – сделать мобильный коммуникатор индивидуального использования, который будет работать и полностью соответствовать запросам целевой аудитории. Такой проект нельзя бросить: он требует устойчивости и долгосрочной ответственности», – сказал Илья Лебедев.

По данным Минздрава России, частота встречаемости аутизма составляет 1%. Это означает, что в нашей стране проживают не менее 300 тысяч аутичных детей и более миллиона аутичных взрослых. Зарубежные исследования показывают более высокую частоту встречаемости аутизма. «Для многих из них цифровые коммуникаторы - это единственный способ выразить свои мысли, чувства и потребности. Большинство подобных решений недоступны: мало русскоязычной поддержки, а многие зарубежные сервисы заблокированы. Именно поэтому мы с радостью поддерживаем создание отечественного коммуникатора “Мои слова”», – отметила Ася Залогина, президент Фонда «Обнаженные сердца».

Полноценный релиз приложения планируется после завершения тестирования и привлечения долгосрочного партнера, который возьмет на себя техническое сопровождение и развитие сервиса.