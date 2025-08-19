Число предпринимателей на «Портале поставщиков» превысило 380 тысяч

Количество предпринимателей, зарегистрированных на столичном «Портале поставщиков», превысило 380 тыс.. С начала 2025 г. этот показатель увеличился на 30 тыс. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«Портал поставщиков работает как электронная платформа для закупок малого объема уже более 12 лет. С его помощью предприниматели находят потребителей среди 60 тыс. заказчиков в 42 регионах страны, осваивают новые региональные рынки и масштабируют бизнес. В настоящее время на портале зарегистрированы более 380 тыс. поставщиков со всей страны. Их количество с начала года выросло на 30 тыс. Активнее всего к площадке присоединялись представители из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Пермского края и Свердловской области — их доля среди новых пользователей составила почти 30%. Поставщики из этих регионов, зарегистрировавшиеся на портале с начала этого года, заключили 1,7 тыс. контрактов на сумму более 2,5 млрд руб.», – сказала Мария Багреева.

Ежедневно на «Портале поставщиков» заключают около 1,5 тыс. контрактов. Более 90% предпринимателей на площадке – субъекты малого и среднего бизнеса.

«Портал поставщиков привлекает бизнес возможностью участвовать в межрегиональных закупках малого объема, высокой цифровизацией и оперативностью сделок. Перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых предпринимателями, включает в себя более 3,2 млн уникальных наименований. Больше всего поставщиков на портале зарегистрировано из Москвы – их число достигает почти 180 тыс. В состав первой пятерки также входят Московская область, где зарегистрировано 38,5 тыс. предпринимателей, Пермский край – 13,6 тыс., Санкт-Петербург – почти 13 тыс. поставщиков и Краснодарский край – более 8 тыс. представителей бизнеса», – отметил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Зарегистрироваться на «Портале поставщиков» можно при помощи электронной почты или электронной подписи, а также авторизоваться через учетную запись mos.ru или другие системы. Упрощенная регистрация через почту позволяет просматривать информацию на портале, но не дает возможности участвовать в закупках. Для юридически значимых действий – подписания оферты, контракта и других – потребуется электронная подпись.

Функциональным заказчиком портала выступает столичный Департамент по конкурентной политике, а его техническое развитие курирует Департамент информационных технологий Москвы.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».