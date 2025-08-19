«Контур.Доверенность» позволит добавлять в МЧД полномочия с ограничениями ​

Теперь в сервисе можно детализировать полномочия представителя — например, разрешить ему подписывать договоры только на суммы до 100 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Обычно полномочия в МЧД единого формата, который используется для ЭДО и большинства контролирующих органов, указывают с помощью кодов из классификатора или в свободной текстовой форме. Оба способа не очень удобны для обмена документами с контрагентами, ведь в первом случае полномочия узкоспециализированные, а во втором их нельзя проверить автоматически.

Решить эту проблему помогает особенный способ — полномочия с ограничениями. Возможность указывать их появилась в сервисе «Контур.Доверенность».

Полномочия с ограничениями состоят из двух частей. Первая — конкретное действие. например, подписывать, изменять или передавать. Второе — непосредственное ограничение. Их 17 видов.

Евгений Петров, менеджер сервиса «Контур.Доверенность»: «Пользователи «Контур.Доверенности» чаще всего используют ограничения трех видов: по типу документа — например, разрешают подписывать только договоры, по виду обязательств — к примеру, только для аренды — и по сумме. Это очень важно для бизнеса, ведь благодаря полномочиям с ограничениями контрагенты могут быстро понять, имеет ли сотрудник право подписывать конкретный договор или акт».

Сервис «Контур.Доверенность» проверяет данные и подсказывает, если ограничения в полномочиях противоречат друг другу или заданы некорректно. А также позволяет использовать в одной доверенности как полномочия с ограничениями, так и кодовые.

«Контур.Доверенность» — сервис, который упрощает работу с машиночитаемыми доверенностями. В нем можно выпускать МЧД для СФР, налоговой и других систем, регистрировать их в распределенном реестре ФНС или контролирующих органах, хранить и отзывать. За время работы сервиса в нем выпустили около 700 тыс. МЧД. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».