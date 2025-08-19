CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

На «Госуслугах» для избирателей доступен новый сервис «Волонтеры на участке»

Впервые жители 20 регионов могут сообщить о необходимости помощи волонтеров в дни голосования, воспользовавшись сервисом «Волонтеры на участке» на «Госуслугах». Новый сервис запущен в пилотном формате и поможет избирательным комиссиям подготовиться к визиту избирателей, требующих особого внимания, и заблаговременно организовать необходимую поддержку. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Кому полезен сервис: избирателям с ограниченными возможностями или особыми обстоятельствами; пожилым людям; родителям с маленькими детьми.

Для организации помощи на избирательном участке нужно подать заявление на «Госуслугах» не позднее чем за три календарных дня до начала голосования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Киберустойчивость в эпоху разрушительных атак: как защитить и восстановить критически важные данные

Мир на пороге третьей мировой войны браузеров. Все из-за новых модных технологий

Если «дочка» SAP хочет перенести данные российского клиента на зарубежный сервер, с ней можно разорвать договор, и это законно

CNews AWARDS 2025: Лучшие ИТ-проекты года получат награду

В России создан первый отечественный блок питания для серверов. Запуск в серию до конца 2025 года

CNews — 25 лет лидерства

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: