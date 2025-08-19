«Технический центр Интернет» запустил в промышленную эксплуатацию сервис комплексного аудита настроек интернет-узлов

ООО «Технический центр Интернет» (ТЦИ) завершил этап открытого тестирования бесплатного онлайн-сервиса для комплексного аудита безопасности и корректности настроек интернет-узлов: audit.statdom.ru. Он предоставляет администраторам и веб-мастерам инструмент для проверки критически важных параметров работы их ресурсов. Об этом CNews сообщили представители ТЦИ.

Сервис audit.statdom.ru анализирует широкий спектр конфигураций, включая настройки DNS, TLS, HTTP-серверов и почтовых серверов. Он определяет как общую работоспособность, так и специфические параметры каждой из этих систем.

Для проведения аудита пользователю достаточно указать DNS-зону (например, tcinet.ru). Сканер обрабатывает и узлы, напрямую адресуемые именем DNS-зоны (хостнеймы), и саму DNS-зону. Он ищет и опрашивает серверы имен, поддерживающие указанную DNS-зону, сверяя полученные данные. Затем сервис получает адреса для веб-узлов и MX-серверов, устанавливает соединения по полученным адресам IPv4 и IPv6, выполняя запросы по различным протоколам (HTTP, SMTP, TLS). Результаты анализа представляются в виде детального веб-отчета.

Среди особенностей сервиса, которые выделяют его, можно отметить: способность обнаруживать поддержку криптосистем с постквантовой стойкостью в TLS для веб-серверов; вывод подробных данных о сертификатах безопасности; проверку соответствия списков делегирования для DNS; способность находить повторяющиеся IP-адреса для MX-записей; отображение данных по HTTPS-записям (включая информацию для Encrypted Client Hello); выявление дефектов делегирования по IP-адресам.

Данный сервис полезен администраторам и веб-мастерам, поскольку позволяет выявлять ошибки в конфигурации, которые могут нарушать нормальную работу интернет-ресурса. В частности, он помогает обнаружить неточности в настройках DNS и DNSSEC. Например, некорректная настройка DNSSEC может привести к тому, что пользователи с валидирующими резолверами не смогут получить доступ к сайту из-за нарушенных цифровых подписей адресной информации. Аналогично, при частичной некорректности ответов DNS-серверов, доступность ресурса для разных пользователей может быть нестабильной, проявляясь в виде плавающих ошибок, зависящих от локальных настроек клиента.

«Надежность цифровой инфраструктуры — это фундамент, на котором строится вся современная экономика и коммуникация. Сервис audit.statdom.ru — результат многолетней экспертизы ТЦИ, который теперь доступным каждому. Этот инструмент поможет оперативно получать подробную аналитику состояния сайтов, своевременно устранять возможные риски и поддерживать стабильную работу интернет-ресурсов», – отметил генеральный директор «Технического центра Интернет» Алексей Рогдев.