«Авито Подработка»: творческий фриланс, офисные позиции и сборка заказов возглавили список самых популярных вариантов подработок на осень

Больше половины россиян (51%) планируют подрабатывать этой осенью: причем 8% уже нашли подработку, а 22% собираются искать ее в ближайшее время. Такие данные показал свежий опрос, проведенный «Авито Подработкой» среди двух тыс. россиян. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Основная причина для поиска подработки — стремление увеличить совокупный доход: эту цель назвали 60% опрошенных. Другая популярная причина — желание занять свободное время (18%). 17% респондентов рассматривают подработку как способ заранее накопить на подарки или подготовку к Новому году, а 15% — как возможность сменить обстановку и попробовать себя в новой сфере.

Треть (33%) опрошенных россиян, искавших подработку, хотели бы зарабатывать на ней от 10 до 25 тыс. руб/мес, еще 26% ожидают получать от 25 до 50 тыс. руб/мес. Только 15% респондентов согласны на вознаграждение в размере до 10 тыс. руб/мес, и еще 11% рассчитывают на суммы в диапазоне от 50 до 80 тыс. руб/мес. В среднем респонденты хотели бы зарабатывать на подработке около 33,34 тыс. руб/мес. Самые высокие ожидания насчет предлагаемого вознаграждения высказали респонденты в возрасте 25-34 лет — они хотели бы получать в среднем 37,15 тыс. руб/мес.

Главными фаворитами среди вариантов подработок на эту осень стали творческие проекты и фриланс — направления вроде дизайна, работы с текстами или соцсетями выбрали 24% россиян. Чуть меньше опрошенных (22%) отдали предпочтение офисным позициям — например, подработке в колл-центрах или на ресепшенах. Замыкает тройку популярных направлений складская логистика: сбор и упаковку заказов отметили 18% респондентов. В пятерку самых популярных у россиян вариантов подработки вошли также курьерская служба и доставка (12%), образование и репетиторство (11%).

«Молодежь традиционно проявляет наибольшую активность в поиске подработки: этой осенью 61% россиян в возрасте 18–24 лет планируют активно искать или уже нашли варианты дополнительного заработка. При этом молодые люди чаще других выбирают креативные сферы — каждый третий (34%) опрошенных этого возраста ориентируется на творческую работу и фриланс, а 21% молодых респондентов рассматривают подработку в сфере образования и репетиторстве. Мотивация поиска подработки у молодежи тоже заметно различается. Если для большинства россиян (60%) ключевой мотив — увеличение совокупного дохода, то среди молодежи 18–24 лет этот мотив справедлив лишь для 49% респондентов. Зато именно молодые россияне чаще рассматривают подработку как возможность накопить на подарки или развлечения (26% против 17% в среднем), занять свободное время (23% против 18%) или попробовать себя в новой сфере (22% против 15%)», — сказал Сергей Яськин, директор «Авито Подработки».

