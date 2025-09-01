CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» запускает безлимит на Max

Использование мессенджера Max стало бесплатным для абонентов «МегаФона». Теперь клиенты оператора могут переписываться и звонить через приложение, не беспокоясь о расходе мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Российский мессенджер Max теперь входит в состав опции «Безлимит на мессенджеры», а также доступен в ряде других «МегаСил», которые позволяют бесплатно пользоваться сервисами для обмена сообщениями. Если у абонента уже активированы подобные предложения, использование Max не будет расходовать основной интернет-трафик и станет бесплатным по умолчанию.

Новым пользователям, а также тем, кто ранее не подключал «МегаСилы», необходимо самостоятельно активировать эту возможность. Это можно сделать как в любом салоне связи «МегаФона», так и дистанционно — через личный кабинет или по звонку в кол-центр. Всем новым абонентам предоставляется от трех до девяти «МегаСил» без дополнительной платы, в зависимости от выбранного тарифа. С подключенной услугой «МегаСемья» (объединение номеров близких в одном тарифе) «Безлимит на мессенджеры» доступен всем ее участникам.

Благодаря новой опции все тарифы «МегаФона» становятся не только более выгодными, но и функциональными, открывая дополнительные возможности для клиентов оператора без увеличения расходов. Теперь абоненты могут пользоваться новым сервисом, не беспокоясь о перерасходе средств.

