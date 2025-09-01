«Мегамаркет» упрощает настройку зон доставки для продавцов

«Мегамаркет» внедрил обновленную систему управления зонами доставки для партнеров, работающих по схеме «Доставка силами продавца» (DBS). Теперь продавцы могут быстрее и удобнее настраивать территории обслуживания, а сама система стала более гибкой и точной, что позволяет эффективнее планировать логистику и оптимизировать процессы доставки. Об этом CNews сообщили представители «Мегамаркета».

Новый функционал позволяет продавцам задавать условия сразу для целого региона или федерального округа, без необходимости настраивать каждый населенный пункт отдельно. При одинаковых параметрах система автоматически объединит их в единое условие доставки. Также продавцы могут устанавливать отдельные правила для городов-исключений внутри выбранной области или округа через личный кабинет. Сделать это можно двумя способами: через список или интерактивную карту, работа с которой сократит время на настройку и особенно удобна при применении точечных правил, например для отдельного города или его части.

Технические изменения ускорили поиск зоны по адресу клиента и снизили нагрузку на сервис, что повысило стабильность работы личного кабинета продавца.

Новая архитектура зон доставки стала основой для дальнейших улучшений. В планах — детализация внутри городов, настройка по административным округам и районам, а также учет природных преград, таких как железнодорожные ограждения или реки. Эти обновления сделают доставку еще более гибкой и удобной для продавцов и покупателей.

«Мы сделали процесс настройки зон максимально простым и интуитивным. Теперь продавцы тратят меньше времени на рутинные операции и быстрее запускают продажи в новых регионах. Также в ближайшее время мы планируем внедрить новые инструменты, которые улучшат опыт работы продавцов на площадке», — отметил Ярослав Афанасьев, директор департамента бытовой техники и электроники «Мегамаркета».