75% россиян покупают в онлайне по ночам — исследование «ЮMoney»

По данным опросов «ЮMoney», 75% россиян хотя бы раз покупали товары или услуги онлайн в промежуток с 23:00 до 6:00 часов. Этот показатель демонстрирует рост: год назад таких «ночных покупателей» было всего 60%. При этом доля тех, кто никогда не совершал покупки ночью, сократилась почти вдвое — с 41% до 25%. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Опросы на сайте «ЮMoney» проводились в сентябре 2024 г. и в августе 2025 г. В опросах поучаствовали более 3000 пользователей «ЮMoney».

Для 35% респондентов ночной онлайн-шопинг — это естественное следствие позднего отхода ко сну. В то же время 27% опрошенных признались, что днем у них просто нет времени на покупки, а еще 27% отметили, что ночная тишина позволяет искать подходящие предложения без суеты и отвлекающих факторов.

Пик активности ночных покупателей приходится на период с 23:00 до 01:00 — в это время онлайн-транзакции совершают 54% из них. Еще 28% покупают с 01:00 до 03:00, а 5% — с 03:00 до 06:00.

От кроссовок до штрафов: что оплачивают ночами

Аналитика ночных покупок (с 23:00 до 6:00), совершенных в онлайн-магазинах Москвы и Санкт-Петербурга через «ЮKassa» в период с 1 июня по 15 августа 2025 г., свидетельствует о том, что на товары с доставкой приходится всего 4% от общего числа платежей. Лидерами по количеству оплат стали услуги (45%) и госплатежи, такие как налоги и штрафы (26%). Значительную долю занимают и цифровые товары, например, покупки на игровых ресурсах (10%).

«Ночной шопинг — это не только импульсивные траты на одежду. Данные «ЮKassa» показывают мощный рост "экономики впечатлений". Например, этим летом в сегменте услуг для отдыха 95% ночных платежей пришлось на аренду самокатов. Люди хотят получать услуги здесь и сейчас, в любое время суток, и современная финтех-инфраструктура им в этом помогает», — сказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова.

Однако в сознании потребителей такой шопинг по-прежнему ассоциируется с более традиционными категориями. Опрос показал, что чаще всего респонденты вспоминают о ночных покупках товаров для дома (35%), одежды и обуви (30%), продуктов и готовой еды (30%). Также ночами часто приобретают бытовую технику и электронику (23%), косметику и средства ухода (17%), подписки на кино, музыку и игры (17%).

Психология ночного шопинга

Один из ключевых драйверов ночного потребления — эмоциональный фактор. Некоторые участники опроса отмечают, что ночью могут позволить себе расходы, на которые не решаются днем.

Так, 40% опрошенных называют свои ночные траты полностью спонтанными. Еще 12% признают, что становятся жертвами внезапных распродаж и покупают что-то незапланированное из-за привлекательной скидки. Лишь каждый четвертый (25%) подходит к ночным покупкам с холодным расчетом и четким планом.

Главной площадкой для таких трат остаются маркетплейсы (51%), популярны также сервисы доставки еды (17%) и онлайн-магазины брендов (14%). Каждый четвертый участник опроса (25%) тратит на ночной шопинг до 2 тыс. руб. за раз, а каждый пятый (21%) — от 2 до 5 тыс. руб. Еще 10% готовы к более серьезным расходам и могут потратить за ночь более 30 тыс. руб.