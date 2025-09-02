CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Банки смогут подтверждать доход клиентов через портал «Госуслуги» благодаря решению «Кредитный конвейер» от «Диасофт»

Кредитные организации обязаны использовать подтвержденный доход клиентов для расчетов показателя долговой нагрузки (ПДН) и показателя соотношения долговых обязательств к доходам (DTI). Это следует из указания Банка России от 16 октября 2023 г. № 6579-У. Мера позволяет оценить платежеспособность заемщика и минимизировать риски для банка.

Компания «Диасофт» предоставила банкам возможность самостоятельно получать данные о подтвержденном доходе заемщика напрямую с портала «Госуслуги». Для этого в решение «Кредитный конвейер» специалисты «Диасофт» добавили интеграционный адаптер, благодаря которому обеспечивается обмен информацией между финансовой организацией и государственной информационной системой. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Андрей Борочкин, руководитель решения «Кредитный конвейер» компании «Диасофт»: «Цифровизация российского финансового сектора открывает новые возможности и для граждан, и для банков. С помощью нашего решения банки могут самостоятельно запрашивать на портале «Госуслуги» ту информацию, которую клиенты предоставляют в справке 2-НДФЛ. Подтверждение дохода из государственной системы с помощью обновленного «Кредитного конвейера» экономит время клиента, избавляя его от необходимости получать справку, и снижает бюрократию. Это способствует цифровизации банковских бизнес-процессов и автоматизирует получение необходимой информации».

«Кредитный конвейер» предназначен для управления и комплексной автоматизации всех процессов подбора и выдачи кредитных продуктов. Решение реализовано в микросервисной архитектуре на импортонезависимом технологическом стеке.

