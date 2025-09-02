CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Бесплатные аудиогиды МТС по Ленским столбам стали доступны на новой платформе tmatic.travel

МТС запустила бесплатные аудиогиды по главной туристической достопримечательности Якутии – национальному парку «Ленские столбы» – еще на одной платформе аудиогидов tmatic.travel. Бесплатно воспользоваться цифровыми гидами могут абоненты всех операторов связи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На платформе tmatic.travel доступны оба направления – речной маршрут по акватории реки Лена и пешая часть – по экотропе национального парка с видом на природные каменные изваяния. Цифровые путеводители рассказывают о 30 интересных локациях на протяжении почти 100 километров. В первую часть экскурсии входят питомник лесных бизонов «Усть-Буотама», песчаные дюны Тукуланы, стоянка древнего человека «Диринг-Юрях» и др. А по пути на смотровую площадку можно услышать историю о образовании Ленских столбов, увидеть, как природа шлифует скалы, узнать, какие животные, птицы и растения способны жить в условиях колебания температуры до 80 градусов и «повстречать» «Дух Ленских столбов».

На новой площадке доступны привычные функции – запуск аудиоистории по геопозиции и при необходимости вручную, просмотр фотографий места одновременно с прослушиванием, отслеживание передвижения по карте, чтобы следить за маршрутом. Кроме того, для каждой локации доступна текстовая версия рассказа.

«Социальные инициативы МТС направлены на поддержку регионов: мы создаем для жителей и гостей региона полезные цифровые сервисы, которые помогают в повседневной жизни, в том числе на отдыхе. Для этого мы выбираем самые живописные и значимые места региона, превращая их в точки притяжения для гостей и вдохновения – для местных жителей. В Якутии таким местом силы является парк «Ленские столбы», аудиогид по которому мы запустили три года назад. Уверен, что, появление онлайн-экскурсий на новой платформе сделает путешествия по республике еще удобнее», – сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

Воспользоваться бесплатными аудиогидами МТС на платформе tmatic.travel можно на сайте или в одноименном приложении.

