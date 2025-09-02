CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС усилила LTE для жителей микрорайона Лепсе

МТС сообщает об усилении сети в микрорайоне Лепсе города Кирова. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета здесь выросла почти в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели технические работы на улицах Северное Кольцо и Возрождение. Увеличение скорости мобильного интернета и улучшение качества сигнала коснулось жилых домов на ул. Мельникова, Гайдара, территорий школы №45, Лицея естественных наук и детских садов №35, 85. Скорость мобильного интернета LTE также выросла на территории предприятий, расположенных в районе Северного Кольца.

Благодаря выполненным работам жители микрорайона Лепсе теперь смогут с комфортом пользоваться цифровыми сервисами для покупок, онлайн-учебы и работы даже во время вечерних нагрузок на сеть.

«Кировчане – активные пользователи цифровых сервисов, поэтому потребность в качественном быстром интернете постоянно растет. Мы ведем непрерывную работу по модернизации и расширению сети в Кировской области, что позволяет нам обеспечивать жителей региона комфортным использованием любых онлайн-сервисов. Так, например, недавно мы усилили LTE для жителей микрорайона Юго-Западный», – сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Огромная дыра зияет в безопасности многих стран. Россия не исключение

По примеру России одна из самых богатых стран мира запрещает ученикам использовать в школе смартфоны

В Москве и Подмосковье начался эксперимент по учету мигрантов через мобильное приложение

В России грандиозно обвалились продажи смартфонов и планшетов. Не помог даже новый учебный год

В Китае создан первый в мире «всечастотный» 6G-чип

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: