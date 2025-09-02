CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы
|

Вертикаль вторичной недвижимости в «Циане» возглавил Артур Саркисов

«Циан», российская цифровая платформа для поиска и операций с недвижимостью, сообщила о том, что Артур Саркисов занял позицию General Manager вертикали вторичной недвижимости. На этой должности он будет отвечать за стратегическое развитие и управление ключевым бизнес-направлением «Циана», которое включает продажу на рынке вторичной недвижимости, долгосрочную аренду, а также сегменты загородной и коммерческой недвижимости.

Вторичная недвижимость – крупнейшая вертикаль «Циана», охватывающая большую часть сценариев поиска и сделок для миллионов пользователей по всей стране. В задачи Саркисова войдёт усиление позиций платформы на рынке, развитие новых сервисов и повышение эффективности взаимодействия с клиентами и партнёрами.

Артур Саркисов обладает большим опытом в управлении цифровыми сервисами и электронной коммерции. До перехода в «Циан» занимал пост CEO сервиса доставки продуктов «СберМаркет», где отвечал за общее управление компанией, развитие бизнеса и запуск новых направлений. Ранее занимал позицию директора по региональному развитию в Gett.

Артур Саркисов, General Manager вертикали вторичной недвижимости «Циана», сказал: «Я рад стать частью команды «Циана» и возглавить такое масштабное направление. Вторичная недвижимость – обширный сегмент рынка, и я вижу большой потенциал для роста и внедрения новых решений. Уверен, что мы сделаем сервисы «Циана» ещё более удобными и полезными для пользователей, а также повысим эффективность процессов на рынке недвижимости».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

SAP инвестирует 20 млрд евро в свое «суверенное облако»

Россия готовится разворачивать стратосферные платформы 5G на замену Starlink

Огромная дыра зияет в безопасности многих стран. Россия не исключение

В России продолжится доработка законов для критической инфраструктуры

По примеру России одна из самых богатых стран мира запрещает ученикам использовать в школе смартфоны

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: