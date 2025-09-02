CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Заведения Perelman, Александра Оганезова, Ginza Project и другие ресторанные группы начали принимать бронирования через «Яндекс Еду»

Пользователи «Яндекс Еды» могут забронировать стол в заведениях ведущих ресторанных групп России. К услуге подключились московские Perelman, рестораны Александра Оганезова, петербургские Ginza Project и Italy&Co, а также красноярский Berrywood. Гости могут выбрать любимый ресторан и забронировать в нем столик за несколько секунд прямо в приложении, а заведения получат новый канал привлечения аудитории.

Бронирование через «Еду» открывает ресторанам доступ к многочисленной аудитории сервисов «Яндекса». Функционал помогает автоматизировать процессы резерва столиков и сбора статистики по броням, снижая нагрузку на персонал. Гости этих заведений получают оперативное подтверждение брони, напоминания о визите и могут самостоятельно управлять деталями резерва. На данный момент уже более 1,5 тыс. ресторанов принимают брони из «Яндекс Еды».

Чтобы зарезервировать столик, нужно перейти в раздел «Куда сходить» в приложении «Еды» или супераппе «Яндекс Go», затем открыть вкладку «Бронь». Там пользователь может выбрать заведение, подходящую дату и временной слот, указать количество гостей и свои пожелания и оформить бронь стола. Так весь процесс бронирования становится удобнее и быстрее — клиент может самостоятельно вносить изменения, при этом ему не нужно искать контакты заведения и звонить в ресторан. А за совершенный резерв пользователи сервиса могут получить баллы «Плюса».

В Москве через «Яндекс Еду» теперь можно забронировать стол в заведениях Владимира Перельмана — от современного европейского бистро Sage до рыбного ресторана «Рыба моя». Также в столице доступны для бронирования рестораны Александра Оганезова, включая Remy Kitchen Bakery с блюдами на открытом огне и авторской выпечкой. В Санкт-Петербурге пользователи могут зарезервировать стол в заведениях Ginza Project — сети кавказских ресторанов «Пряности&Радости» или «Баклажан» с восточной кухней. Поклонники средиземноморской гастрономии смогут забронировать столик в ресторанах группы Italy&Co: семейных ресторанах Italy или светском Salone Pasta&Bar. В Красноярске стали доступны заведения Berrywood — от ресторана современной сибирской кухни Tunguska до русского гастробистро Sadko.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Огромная дыра зияет в безопасности многих стран. Россия не исключение

По примеру России одна из самых богатых стран мира запрещает ученикам использовать в школе смартфоны

В Москве и Подмосковье начался эксперимент по учету мигрантов через мобильное приложение

В России грандиозно обвалились продажи смартфонов и планшетов. Не помог даже новый учебный год

В Китае создан первый в мире «всечастотный» 6G-чип

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: