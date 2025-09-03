CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Бесплатный аудиогид МТС по КБЖД стал доступен еще на одной цифровой платформе

МТС запустила бесплатный аудиогид по Кругобайкальской железной дороге еще на одной платформе аудиогидов tmatic.travel. Бесплатно воспользоваться цифровым путеводителем могут абоненты всех операторов связи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Аудиогид по КБЖД появился на новой платформе аудиогидов tmatic.travel. Онлайн-экскурсия охватывает 85 километров и рассказывает о 35 наиболее интересных локациях турмаршрута. В их числе – Каторжанские тоннели, карьеры из белого мрамора, музей Рериха, тоннель, который обещает исполнить желания, Итальянская стенка, названная в честь архитекторов и многие другие богатые историей места КБЖД.

На новой площадке доступны привычные функции – запуск аудиоистории по геопозиции и при необходимости вручную, просмотр фотографий места одновременно с прослушиванием, отслеживание передвижения по карте, чтобы следить за маршрутом. Кроме того, для каждой локации доступна текстовая версия рассказа.

«Одной из точек притяжения на юге Байкала является Кругобайкальская железная дорога. Четыре года назад мы запустили аудиогид и сделали тайны этого маршрута доступными и понятными для жителей и гостей Приангарья. Надеюсь, что, появление онлайн-экскурсии на новой платформе сделает путешествия по региону еще интереснее и удобнее», – сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Воспользоваться бесплатными аудиогидами МТС на платформе tmatic.travel можно на сайте или в одноименном приложении.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Владельцам iPhone приготовиться? Власти видят угрозу безопасности россиян в видеозвонках по Facetime. Опрос

Россияне перестали отличать чат-ботов от людей. Больше половины путают нейросеть с человеком

SAP инвестирует 20 млрд евро в свое «суверенное облако»

Россия готовится разворачивать стратосферные платформы 5G на замену Starlink

Огромная дыра зияет в безопасности многих стран. Россия не исключение

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: