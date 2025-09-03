Бесплатный аудиогид МТС по КБЖД стал доступен еще на одной цифровой платформе

МТС запустила бесплатный аудиогид по Кругобайкальской железной дороге еще на одной платформе аудиогидов tmatic.travel. Бесплатно воспользоваться цифровым путеводителем могут абоненты всех операторов связи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Аудиогид по КБЖД появился на новой платформе аудиогидов tmatic.travel. Онлайн-экскурсия охватывает 85 километров и рассказывает о 35 наиболее интересных локациях турмаршрута. В их числе – Каторжанские тоннели, карьеры из белого мрамора, музей Рериха, тоннель, который обещает исполнить желания, Итальянская стенка, названная в честь архитекторов и многие другие богатые историей места КБЖД.

На новой площадке доступны привычные функции – запуск аудиоистории по геопозиции и при необходимости вручную, просмотр фотографий места одновременно с прослушиванием, отслеживание передвижения по карте, чтобы следить за маршрутом. Кроме того, для каждой локации доступна текстовая версия рассказа.

«Одной из точек притяжения на юге Байкала является Кругобайкальская железная дорога. Четыре года назад мы запустили аудиогид и сделали тайны этого маршрута доступными и понятными для жителей и гостей Приангарья. Надеюсь, что, появление онлайн-экскурсии на новой платформе сделает путешествия по региону еще интереснее и удобнее», – сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Воспользоваться бесплатными аудиогидами МТС на платформе tmatic.travel можно на сайте или в одноименном приложении.