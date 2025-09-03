Cloud.ru делает открытые LLM доступнее

С 1 ноября 2025 г. провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru устанавливает новый уровень цен на открытые языковые модели, которые доступны на платформе Cloud.ru Evolution AI Factory. Цены разделены для входных и выходных токенов и приближены к уровню глобального рынка. Об этом CNews сообщили представители Cloud․ru.

Средняя цена составит 35 руб. за входной и 70 руб. за выходной 1 млн токенов. Тарифы действуют для моделей с объемом от 120 млрд параметров и делают ИИ доступным компаниям любого размера. Об этом провайдер рассказал на своей технологической конференции GoCloud Tech.

Например, цена GLM-4.5 — 55 руб. за 1 млн входных токенов и 220 руб. за 1 млн выходных токенов, Qwen3-235B — 17 и 50 руб. соответственно, Qwen3-Coder — 40 и 80 руб.

Дмитрий Юдин, руководитель направления ИИ провайдера облачных и ИИ-технологий Cloud.ru: «Наша цель — сделать цены на LLM в Cloud.ru максимально доступными в России и сопоставимыми с глобальными провайдерами. Так компании смогут брать модели в работу, тестировать их и быстро решать, внедрять ли их в продакшн».