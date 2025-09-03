«МегаФон» обновил инфраструктуру в Любинском

Для 11 тыс. жителей поселка Любинский специалисты «МегаФона» улучшили качество мобильной связи четвертого поколения. Инженеры выполнили рефарминг частот, что позволило обеспечить высокие интернет-скорости и стабильное голосовое соединение для абонентов оператора. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Модернизация прошла на базовых станциях по улицам Буркенина и Максима Горького, расположенных по разные стороны от железной дороги, пересекающей поселок. Оборудование настроено так, что сигнал полностью покрывает всю территорию поселка Любинский, также сигнал доступен в близлежащих садовых обществах «Дружба» и «Надежда-1».

Связисты перевели частоты третьего поколения в современный стандарт и добавили дополнительные слои. Это увеличило емкость существующей сети — теперь мобильным интернетом одновременно могут пользоваться больше абонентов. Максимальная скорость передачи данных здесь составляет до 100 Мбит/с.

«С начала текущего года объем интернет-трафика в поселке вырос на 22%. Это говорит о заметном увеличении онлайн-активности абонентов. Благодаря своевременным техническим работам, проведенным нашими инженерами, они все чаще могут использовать мобильные приложения для решения повседневных задач. Модернизацию телеком-объектов мы проводим во всей Омской области, включая отдаленные районы. За первое полугодие было обновлено оборудование на почти 30 базовых станциях. Такая работа позволяет обеспечивать высокое качество связи для всех пользователей, независимо от мета их проживания», – сказал директор «МегаФона» в Омской области Игорь Беззубкин.