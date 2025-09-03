«МегаФон» ускорил интернет в округах Пермского края

Более 6000 жителей Пермского края теперь смогут пользоваться мобильным интернетом на повышенной скорости. «МегаФон» провел модернизацию телеком-инфраструктуры сразу в 11 населенных пунктах региона. Теперь загрузка файлов и интернет-страниц будет проходить на 10-15% быстрее, чем раньше. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты компании ускорили мобильный интернет в Карагайском, Кудымкарском, Соликамском, Частинском, Чердынском округах, а также муниципальном округе Березники.

Главное улучшение – запуск дополнительных слоев LTE. Такое решение позволяет оперативно сделать сигнал стабильнее и быстрее, особенно в часы пиковой нагрузки. В результате средняя скорость передачи данных в этих локациях выросла на 10-15%. Теперь можно без задержек общаться по видео, смотреть фильмы в высоком качестве и быстро загружать файлы.

Например, в программу модернизации попало село Вильгорт с более чем 400-летней историей. Здесь можно увидеть старинные дома и исторические памятники. Населенный пункт будет интересен для посещения любителям истории, культуры и архитектуры региона. Теперь местные жители смогут пользовать цифровыми сервисами на более высокой скорости, а гости села оценят возможность поделиться впечатлениями в мессенджерах и соцсетях здесь и сейчас.

«Наша задача сделать так, чтобы современные цифровые сервисы и высокая интернет-скорость были доступны как в крупных городах, так и в отдаленных селах Пермского края. Так, с начала этого года инженеры компании модернизировали и построили более 100 базовых станций в регионе. Благодаря проведенным работам у жителей региона открываются новые возможности для работы, учебы и общения», – отметил директор «МегаФона» в Пермском крае Андрей Шмалев.

Также ускорение мобильного интернета и увеличение территории покрытия будут заметны в следующих населенных пунктах: деревня Карпичева (Чердынский муниципальный округ); село Ножовка и деревня Пермяковка (Частинский муниципальный округ); село Рождественск (Карагайский муниципальный округ); село Белоево (Кудымкарский муниципальный округ); поселки Черное и Усовский, деревня Кузнецова (Соликамский муниципальный округ); деревни Пешково и Шиши (муниципальный округ Березники).