МТС подключила к сети LTE историческое поселение в Ингальской долине

МТС сообщает о запуске сети LTE в деревне Нижнеингал на территории Ингальской долины Тюменской области. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили местные жители, археологи и туристы, которые приезжают на территорию уникального археологического объекта региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Нижнеингал находится в одном из самых красивых мест Тюменской области – территории протяженностью 100 километров в междуречье рек Исеть и Тобол, которая насчитывает несколько сотен археологических объектов, древнейшие из них относятся к среднему каменному веку. Представленные здесь артефакты относятся к таким древним цивилизациям, как арийская и угорская, что позволяет детально изучить особенности развития их культур.

Помимо Нижнеингала телеком-инфраструктуру обновили еще в 14 малых населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек в Заводоуковском, Вагайском, Викуловском, Ишимском, Казанском, Сорокинском, Уватском и Ярковском районах области, где проживают около 3,5 тыс. местных жителей. К примеру, связь МТС появилась в селе Осинник, в котором располагается излюбленный туристами Падальный мыс с видом на Иртыш и других малых населенных пунктах - Знаменщиково, Щучье, Малая и Большая Ченчерь рядом с озерами, куда приезжают на рыбалку тюменцы.

«Мы продолжаем улучшать качество связи в малых населенных пунктах Тюменской области, включая территории, которые становятся «магнитом» для туристов. Ранее в рамках программы по устранению цифрового неравенства мы подключили к сети LTE более 20 тыс. жителей в 75 поселках и деревнях региона, а сейчас охватили еще 15 отдаленных локаций. Мы понимаем, что не у всех местных жителей есть возможность ездить в город или ближайший более крупный населенный пункт. Для нас важно, чтобы абоненты имели интернет-доступ к медицинским, образовательным и другим жизненно-важным цифровым сервисам, независимо от места проживания. Это становится залогом улучшения качества жизни людей и повышения безопасности», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.