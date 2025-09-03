На российском рынке академической экспертизы появился новый сервис проверки текстов и ИИ-контента

На российском рынке академической экспертизы появился новый сервис проверки текстов и ИИ-контента — {do}mate. В планах команды представить продукт сотням российских организаций. Об этом CNews сообщили представители {do}mate.

Основатель проекта — Юрий Чехович, кандидат физико-математических наук, эксперт в области академической этики, машинного обучения и ИИ, один из специалистов, стоявших у истоков разработки первой российской системы обнаружения заимствований. По его словам, новая система смещает акцент с наказания на поддержку автора, призвана укрепить доверие автора к системе обнаружения и соответствовать текущим изменениям в структуре образования и ведения научного письма.

В фундаменте сервиса – алгоритмы поиска и ИИ-технологии для глубокого анализа информации. Система {do}mate уже сегодня содержит весь необходимый и привычный пользователю функционал.

Проверка на заимствования — анализ текста по обширной базе академических и научных работ, правовых документов и открытым интернет-источникам. Система способна детектировать ИИ контент, выявлять скрытые заимствования и перефразирования, в том числе с иностранных языков.

Особое внимание разработчики уделяют комфортной работе пользователя с системой. Так, система будет оценивать релевантность найденных источников с помощью ИИ и поможет сделать отчет более корректным, убирая сотни дублирующихся ссылок.

Следующий момент — автоматизация проверки библиографии. Сервис сможет находить избыточное или необоснованное цитирование, подсвечивать источники, которые в работе не использовались на самом деле.

В ближайшее время планируется запуск ИИ-ассистента для упрощения работы, как проверяющего, так и автора. ИИ ассистент, который прокомментирует полученный отчет, подсветит проблемные места в работе.

Также в разработке находится плагин, который сможет фиксировать историю написания текста и станет, своего рода, «цифровым паспортом» документа. Он будет интегрироваться в Word и Google Docs, не мешая работе, фиксировать историю изменения документа. По словам команды, плагин закроет пробелы в действующих регламентах Минобрнауки и поможет вузам выработать правила разумного использования ИИ.

«Сегодня студенты часто оказываются беззащитны перед проверяющей системой, а она может показать до 50% ИИ-текста. У автора нет аргументов доказать обратное, кроме как ответить «я писал сам». Наш плагин сможет предоставить им это доказательство. Преподаватель увидит объективную историю создания документа, а студент получит защиту от ложных обвинений», — отметил Юрий Чехович.

Продукт ориентирован на университеты, библиотеки, научные организации, издательства и коммерческие организации.