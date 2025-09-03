T2 обеспечила связью ключевые тоннели Сочи

T2, российский оператор мобильной связи, реализовал проект по расширению покрытия в тоннелях Сочи. Теперь абоненты компании могут пользоваться голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом во всех ключевых транспортных артериях курорта, находящихся под землей – от внутригородских магистралей до объездных дорог и железнодорожных путей. Об этом CNews сообщили представители T2.

T2 планомерно расширяет покрытие вдоль основных транспортных развязок Сочи как на открытой территории города‑курорта и в горах, так и под землей. Ранее компания объявила о старте проекта по развитию сети в тоннелях Сочи: на первом этапе оператор обеспечил связью автомобильные тоннельные комплексы федеральной магистрали А-148, дублера Курортного проспекта, а также тоннели скоростной автодороги А-149, Адлер – Красная Поляна.

На втором этапе компания расширила покрытие еще на нескольких важных транспортных участках города, находящихся под землей. Так, связью T2 были обеспечены железнодорожные тоннельные комплексы на участке Адлер – Красная Поляна, поддерживающие круглогодичное движение между побережьем и горнолыжными курортами. Кроме того, покрытие было расширено в подземных участках объездной дороги Сочи – Адлер вблизи микрорайона Мамайка и в Мацестинском тоннеле.

Проект по расширению покрытия в тоннелях является частью комплексной работы по развитию сети T2 на всей территории Сочи. С начала 2025 г. оператор также увеличил зону покрытия во всех внутригородских районах города-курорта, включая села Верхнениколаевское, Молдовка, Ермоловка, Орел-Изумруд, Раздольное и Черешня. Работы прошли и в поселке Красная Поляна – здесь T2 усилила сеть в селе Эстосадок и на участке трассы Адлер-«Альпика-Сервис».

Такие проекты особенно востребованы на фоне растущего турпотока в Сочи. По данным администрации города, только за лето 2025 г. Сочи принял около 3,5 млн гостей. Автомобиль остается одним из самых популярных видов транспорта в городе, и возможность пользоваться стабильной связью в тоннелях делает поездки жителей и туристов более комфортными и безопасными.

Елена Яковлева, директор краснодарского филиала T2: «Расширение покрытия в тоннелях Сочи – важный шаг к повышению уровня комфорта как местных жителей, так и многочисленных туристов. Теперь абоненты T2 могут пользоваться качественной голосовой связью и устойчивым мобильным интернетом на протяжении всего своего маршрута, включая подземные участки. С учетом специфики ландшафта Сочи – это важный критерий, особенно для водителей автомобилей. Мы продолжим планомерно развивать покрытие и повышать надежность сети на курорте, в том числе и на дорожных объектах, чтобы клиенты T2 могли свободно использовать цифровые сервисы и оставаться на связи как в центре Сочи, так и на самых удаленных маршрутах».