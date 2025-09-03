CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Wildberries запустила тестирование виртуальной примерочной

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) разработала и внедрила в тестовом формате новый инструмент — «Клиентская примерка». Он позволит пользователям примерить одежду прямо на собственном изображении в мобильном приложении маркетплейса. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Новый функционал станет постепенно доступен всем подписчикам «WB Клуба» и отдельным продавцам, участвующим в пилоте проекта.

Воспользоваться инструментом максимально просто: в карточках таких товаров появилась специальная кнопка «Посмотреть вещь на себе». Нажав на нее, покупатель сможет загрузить свое фото и оценить, как выбранная вещь будет выглядеть конкретно на его фигуре. При этом можно загрузить как уже давнее фото, так и сделать его в режиме реального времени.

«Клиентская примерка» работает на базе технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта — они анализируют загруженное изображение и корректно накладывают выбранную вещь под фигуру пользователя с учетом особенностей комплекции, цвета, пропорций и перспективы.

«Мы постоянно ищем решения, которые помогают сделать онлайн-шопинг максимально удобным и способным предоставить такие возможности, которые пользователь может испытать в офлайне. Новый инструмент позволит покупателям почувствовать уверенность в своем выборе, а продавцам — повысить конверсию и продажи. Для нас важно, чтобы клиенты видели не просто фотографию товара, а могли примерить его на себе, оценив по достоинству все плюсы желаемого товара перед его покупкой», — отметила глава РВБ Татьяна Ким.

На текущем этапе Wildberries собирает и анализирует обратную связь от продавцов и покупателей для дальнейшего совершенствования инструмента. После завершения тестирования «Клиентская примерка» станет доступна всем продавцам в рамках подписки «Джем».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Владельцам iPhone приготовиться? Власти видят угрозу безопасности россиян в видеозвонках по Facetime. Опрос

Россияне перестали отличать чат-ботов от людей. Больше половины путают нейросеть с человеком

SAP инвестирует 20 млрд евро в свое «суверенное облако»

Россия готовится разворачивать стратосферные платформы 5G на замену Starlink

Огромная дыра зияет в безопасности многих стран. Россия не исключение

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: