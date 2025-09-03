CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Wildberries запустит возможность предзаказа товаров

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) запускает новую функцию на витрине маркетплейса – предзаказ товаров. Клиенты смогут оформить желаемый товар еще до его официального выхода и таким образом стать первыми, кто получит новинку. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Возможность предзаказа будет появляться у тех товаров, которые имеют широкий спрос и уже успели заинтересовать многих клиентов. Это могут быть как мобильные устройства, так и, к примеру, книжные бестселлеры или новые марки автомобилей.

«Запуск услуги предзаказа товаров на витрине маркетплейса станет для нас очередной мерой по улучшению общего клиентского опыта на платформе. При этом мы старались добавить новую функцию так, чтобы для любого пользователя это было максимально понятно, удобно и не требовало большого количества дополнительных действий. У карточек товаров с возможностью предзаказа появится специальная плашка, а в моменте добавления в корзину пользователю сообщат, когда фактически товар будет доставлен клиенту», – отметила основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким.

Клиенты Wildberries уже в скором времени смогут ознакомиться с некоторыми товарами, на которые можно оформить предзаказ. А первой громкой позицией для предзаказа станет новый iPhone 17, а также другие новинки от бренда Apple.

