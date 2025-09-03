«Яндекс Карты» запустили оплату проезда по платным дорогам прямо в приложении

Теперь прямо в приложениях «Яндекс Карты» и «Навигатор» доступна оплата проезда по безбарьерным участкам платных дорог, включая ЦКАД, М12, А-289, Московский скоростной диаметр и проспект Багратиона Москвы. При построении маршрута пользователь увидит уведомление с информацией о дороге и стоимости проезда. А по окончании поездки придет пуш-уведомление со счетом на оплату. Новая функция особенно удобна для тех, кто не использует транспондер. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В «Картах» функция находится в разделе «Заправки» — «Оплата платных дорог». В «Навигаторе» — в разделе «Платные дороги» в профиле. Для подключения оплаты проезда по платным дорогам нужно один раз указать данные автомобиля. После заполнения информация сохраняется и приложение сможет автоматически определять, проезжает ли пользователь через платные участки.

Если у водителя есть транспондер, сервис это учитывает. Если устройство активно и на нем достаточно средств, оплата проходит в обычном режиме — через транспондер. Это исключает риск двойных списаний.

Функция также доступна в «Яндекс Go» и «Яндекс Заправках». Интеграция в «Карты» позволяет объединить построение маршрута и оплату проезда в одном сервисе. «Карты» и «Навигатор» используют систему обработки данных из «Яндекс Заправок»: информация о поездке передается операторам платных дорог, например ООО «Автодор-Платные Дороги», и получает от них подтверждение.

Раньше «Карты» только указывали наличие платного участка на пути и его стоимости. Теперь сервис помогает не только спланировать маршрут, но и оплатить проезд — все в одном интерфейсе. Это развивает транзакционные сценарии внутри сервиса: так, каждая поездка может включать не только навигацию, но и сопутствующие действия — от заправки до оплаты платных дорог.