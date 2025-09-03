CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс Карты» запустили оплату проезда по платным дорогам прямо в приложении

Теперь прямо в приложениях «Яндекс Карты» и «Навигатор» доступна оплата проезда по безбарьерным участкам платных дорог, включая ЦКАД, М12, А-289, Московский скоростной диаметр и проспект Багратиона Москвы. При построении маршрута пользователь увидит уведомление с информацией о дороге и стоимости проезда. А по окончании поездки придет пуш-уведомление со счетом на оплату. Новая функция особенно удобна для тех, кто не использует транспондер. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В «Картах» функция находится в разделе «Заправки» — «Оплата платных дорог». В «Навигаторе» — в разделе «Платные дороги» в профиле. Для подключения оплаты проезда по платным дорогам нужно один раз указать данные автомобиля. После заполнения информация сохраняется и приложение сможет автоматически определять, проезжает ли пользователь через платные участки.

Если у водителя есть транспондер, сервис это учитывает. Если устройство активно и на нем достаточно средств, оплата проходит в обычном режиме — через транспондер. Это исключает риск двойных списаний.

Функция также доступна в «Яндекс Go» и «Яндекс Заправках». Интеграция в «Карты» позволяет объединить построение маршрута и оплату проезда в одном сервисе. «Карты» и «Навигатор» используют систему обработки данных из «Яндекс Заправок»: информация о поездке передается операторам платных дорог, например ООО «Автодор-Платные Дороги», и получает от них подтверждение.

Раньше «Карты» только указывали наличие платного участка на пути и его стоимости. Теперь сервис помогает не только спланировать маршрут, но и оплатить проезд — все в одном интерфейсе. Это развивает транзакционные сценарии внутри сервиса: так, каждая поездка может включать не только навигацию, но и сопутствующие действия — от заправки до оплаты платных дорог.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Владельцам iPhone приготовиться? Власти видят угрозу безопасности россиян в видеозвонках по Facetime. Опрос

Россияне перестали отличать чат-ботов от людей. Больше половины путают нейросеть с человеком

SAP инвестирует 20 млрд евро в свое «суверенное облако»

Россия готовится разворачивать стратосферные платформы 5G на замену Starlink

Огромная дыра зияет в безопасности многих стран. Россия не исключение

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: