«Яндекс Лавка» начала работать с фермерскими хозяйствами

В «Яндекс Лавке» теперь можно заказать молоко и молочные продукты (йогурты, кефир, творожки), яйца и сыры от местных фермеров. Таким образом, сервис расширяет ассортимент товаров, которые пользуются постоянным спросом: по данным «Лавки», молочные продукты есть в каждой второй корзине. Перед тем, как попасть на полку «Лавки», фермеры проверяются на соответствие государственным стандартам, а также собственным требованиям сервиса к поставщикам. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Лавки».

Сейчас в каталоге фермерских продуктов уже 30 позиций, на карточке таких товаров стоит пометка – «от фермера». Такая продукция производится на небольших хозяйствах и не содержит промышленных добавок, поэтому имеет короткий срок годности. Товары отправляются напрямую в дарксторы сразу после производства, поэтому по свежести и по качеству не уступают тем, что можно найти на рынках или у самих фермеров.

На данный момент заказать фермерские молочные продукты могут жители Москвы и Санкт-Петербурга. С 22 сентября 2025 г. категория будет доступна пользователям «Лавки» во всех городах присутствия. Сервис планирует расширение партнерства с локальными хозяйствами в категории мясной, рыбной гастрономии, а также блинов, пельменей, вареников и другой замороженной продукции.

Перед запуском категории «Яндекс Лавка» изучила предпочтения потребителей. Согласно результатам исследования, при выборе молочных продуктов покупатели отдают предпочтение натуральному составу без лишних добавок.