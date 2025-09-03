CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Западные границы Дагестана получили новые скорости мобильного интернета

Сразу в нескольких населенных пунктах Цумадинского района «МегаФон» провел модернизацию телеком-оборудования. Благодаря этому максимальная скорость мобильного интернета здесь теперь достигает 75 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор расширил частотный спектр в селах Хушет, Хонох, Кванада, Агвали, Тинди. Инженеры подключили средние и высокие диапазоны частот для повышения пропускной способности каналов. Это обновление позволяет выходить в Сеть, работать с приложениями и скачивать большие объемы трафика даже в горной местности.

Контент теперь может одновременно использовать большее число абонентов. За 2025 г. потребление трафика здесь увеличилось на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Это связано в том числе с тем, что в приграничном Хушете «МегаФон» стал первым оператором связи.

«Наши клиенты в данном районе ежемесячно используют в среднем около 20 ГБ мобильного интернета. Этот показатель уже приближает местность к рекордсменам региона по потреблению трафика. Мы были готовы к высокому туристическому сезону и развернули строительство и модернизацию телеком-инфраструктуры по всей республике. Сейчас мы готовимся к увеличенной нагрузке на сеть, так как многие жители осенью будут чаще проводить время дома и пользоваться веб-сервисами. Скорость загрузки уже стала быстрее не только в крупных селах и аулах на западе, но и в десятке других населенных пунктов региона», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

