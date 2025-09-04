CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Аудитория Max превысила 30 млн человек

В конце августа и начале сентября 2025 г. количество звонков в Max выросло в десятки раз по сравнению с июлем 2025 г. и превысило 8 млн в день. Количество сообщений пользователей с момента запуска мессенджера превысило 1 млрд. Об этом CNews сообщили представители Max.

Средняя продолжительность голосового вызова увеличилась до девяти минут, группового звонка — до 58 минут. Количество групповых чатов превысило 1,2 млн. Количество видеосообщений в формате кружков за пять дней с момента запуска превысило 3 млн.

К тестированию каналов в Max присоединились более 200 новых авторов — СМИ, коммерческие компании, представители органов власти, блогеры и учебные заведения. Всего в мессенджере более 500 каналов с совокупной аудиторией более 3 млн пользователей.

В августе 2025 г. нацмессенджер завершил интеграцию с технологией мобильной электронной подписи «Госключ» и образовательной платформой «Сферум».

