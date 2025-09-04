CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Inviocean.com запускается как пионерская цифровая платформа для людей с нарушениями зрения

Inviocean.com, новое сообщество, призванное расширить возможности слепых и слабовидящих людей и их родственников, официально объявило о своем запуске. Платформа предоставляет цифровой центр, чтобы помочь людям с нарушениями зрения адаптироваться и преуспеть в современном технологическом мире. Об этом CNews сообщили представители Inviocean.com.

Inviocean.com построен на четырех ключевых столпах, разработанных для удовлетворения разнообразных потребностей своих пользователей.

– Игра. На платформе представлен отобранный каталог игр, созданный специально для игроков с нарушениями зрения. Обзоры и руководства написаны незрячими людьми для незрячих. Пользователи могут находить друзей и получать поддержку в Discord и других социальных сетях сообщества, чтобы улучшить свой игровой опыт. В разделе «Игра» также есть статьи с советами и хитростями, которые помогут пользователям ориентироваться в игровом мире.

– Обучение. В настоящее время разрабатывается образовательный каталог, который будет предлагать курсы, программы и материалы, помогающие пользователям освоить цифровые устройства и программное обеспечение. В разделе «Обучение» уже есть статьи о том, как обучать и воспитывать незрячих детей.

– Работа. В этом разделе представлены ресурсы о трудоустройстве для людей с нарушениями зрения. Он включает статьи о вакансиях и интервью с профессионалами, которые работают с незрячими людьми. Каталог вакансий находится в стадии разработки; в нем будут перечислены доступные рабочие места со всего мира. Платформа также составляет каталоги приложений и гаджетов, специально разработанных для облегчения работы в цифровой сфере.

– Общение. Составляется каталог сообществ, который отразит их разнообразие, включая ссылки на государственные органы, благотворительные организации и различные группы по интересам. В разделе «Общение» также публикуются вдохновляющие истории из жизни и статьи о построении связей.

«Наша цель — стать жизненно важным ресурсом для незрячего сообщества, предоставив ему инструменты и поддержку, необходимые для того, чтобы чувствовать себя уверенно в цифровом мире, — сказали представители Inviocean.com. — Мы верим, что благодаря нашей общей страсти к технологиям мы сможем разрушить барьеры и создать новые возможности для каждого».

