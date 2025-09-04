CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Ozon инвестирует более 5 млрд руб. в развитие сети пунктов выдачи на Дальнем Востоке в 2025 году

Вице-президент Ozon по взаимодействию с органами государственной власти Дмитрий Ким раскрыл инвестиции компании в развитие сети пунктов выдачи заказов в Дальневосточном федеральном округе в 2025 г. По словам топ-менеджера, развитие на Дальнем Востоке — один из ключевых приоритетов компании. В течение 2025 г. Ozon направит 5 млрд руб. на выплаты действующим владельцам ПВЗ и финансовую поддержку предпринимателей, которые откроют новые точки выдачи в ДФО. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Дмитрий Ким отметил, что с развитием сети пунктов выдачи в регионе тысячи людей в крупных и малых городах, а также селах получат доступ к миллионам товаров в пешей доступности от дома. Также новые ПВЗ упростят отгрузку товаров в логистику Ozon для местных предпринимателей и помогут им нарастить оборот от продаж.

В первом полугодии 2025 г. оборот Ozon в Дальневосточном федеральном округе вырос быстрее всего по стране – в 2,3 раза. Покупки на маркетплейсе делает 2,2 млн жителей региона, каждый из них делает уже порядка 18 заказов в год. При этом каждый третий заказ компания доставляет в города и села, где живет меньше 30 тыс. жителей.

Сегодня в ДФО работают 1,9 тыс. пунктов выдачи, четверть из них расположены в небольших населенных пунктах. Их развивает более тысячи местных предпринимателей, и каждый третий — из малого города.

В федеральном округе также работают шесть сортировочных центров, один фулфилмент центр в Хабаровске и один центр таможенно-логистических операций в Благовещенске. В 2026-2027 гг. компания планирует запуск 2 новых фулфилмент-центров на Дальнем Востоке. Общий объем инвестиций компании в техническое обеспечение новых комплексов превысит 5 млрд руб.

