Ozon откроет таможенно-логистический центр в Свердловской области

Директор по работе с региональными и зарубежными органами государственной власти компании Ozon Владимир Гончаревич и генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Юрий Патанин подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на развитие логистической инфраструктуры в регионе.

При содействии агентства и региональных властей компания ускорит доставку востребованных зарубежных товаров как местным жителям, так и покупателям по всей стране. Для этого Ozon планирует открыть в Свердловской области таможенно-логистический центр в 2026 г.

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер сказал: «Сфера транспортировки и хранения, логистика, обеспечивает более четверти от общего объема привлекаемых крупными и средними организациями инвестиций в основной капитал региона. Преимущества формируемого единого логистического каркаса используются не только крупным бизнесом. Инициатива маркетплейса Ozon по созданию на территории нашего региона таможенно-логистического центра, а в перспективе и других распределительных комплексов для сортировки и хранения товаров — это значимое решение для индивидуальных предпринимателей, представителей малого бизнеса, продающих товары на этой площадке, а также для жителей Урала. С появлением каждого нового распределительного центра мы становимся на шаг ближе к главной цели — сделать доставку товаров как внутри региона, так и за его пределами еще быстрее».

В центре будет проходить таможенное оформление продукции и ее хранение до получения необходимых таможенных документов. Планируется, что центр площадью до 3,5 тыс. квадратных метров по полу будет оснащен новейшей погрузочно-разгрузочной техникой, весовым оборудованием, а также автоматизированными системами контроля и управления доступом. Инфраструктура комплекса позволит обрабатывать до 250 тыс. посылок в день.

Директор по работе с региональными и зарубежными органами государственной власти компании Ozon Владимир Гончаревич отметил: «Создание благоприятных условий для развития бизнеса в регионе — один из наших приоритетов. Число продавцов из Свердловской области, которые успешно развивают свой бизнес вместе с нами, за год достигло 14 тыс. человек. Их оборот составил 36 млрд руб., что на 33% больше, чем в прошлом году. При этом мы развиваем не только внутренний рынок, но и международное сотрудничество. И одна из наших задач — доставлять зарубежные товары, которых нет в России, по доступной цене. Запуск логистического центра нового формата как раз ускорит доставку такой востребованной зарубежной продукции».

Генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Юрий Патанин сказал: «Со своей стороны мы готовы приложить все усилия для успешной реализации проектов компании Ozon на территории нашей области. Мы предложим не только услуги по подбору площадок, максимально соответствующих требованиям компании, но и окажем содействие на всех этапах сотрудничества».

В марте этого года компания запустила свой первый таможенно-логистический центр в Амурской области, в Благовещенске.