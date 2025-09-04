Разработчик сервиса управления посуточной арендой перешел в корпоративный мессенджер Compass

Команда RealtyCalendar, сервиса управления посуточной недвижимостью, перешла из общедоступных мессенджеров в Compass. Об этом CNews сообщили представители Compass.

Ранее команда сервиса управления посуточной недвижимостью RealtyCalendar использовала для коммуникации публичные и зарубежные сервисы. Решение о переходе на российский корпоративный мессенджер приняли, чтобы коммуникация не зависела от иностранных продуктов. Компании было важно также отделить рабочее общение от личного и настроить процессы в отдельном пространстве.

Кроме того, важными требованиями компании была установка мессенджера по модели on-premise и видеоконференции, чтобы у распределенной команды была возможность полноценно проводить совещания и встречи. В итоге сотни сотрудников RealtyCalendar перешли на корпоративный мессенджер Compass. Преимуществом Compass стали видеоконференции на более 1000 активных участников и возможность развернуть сервис на собственном сервере.

Еще одним требованием компании было удобное управление участниками рабочего пространства. Compass смог решить эту задачу за счет интеграции с Active Directory, а также настройками добавления новых пользователей и мгновенного удаления из рабочего пространства уволенных сотрудников.

«Сейчас все общение внутри команды RealtyCalendar ведем в Compass – от чатов и небольших совещаний до общих созвонов компании, — сказала Снежана Масик, руководитель ИТ-отдела RealtyCalendar. — Большой плюс Compass – интуитивно понятный интерфейс. Команде потребовалось несколько дней, чтобы адаптироваться к новому продукту и начать полноценно работать. Отдельное спасибо поддержке за быстрый отклик и добавление необходимых нам функций».