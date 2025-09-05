Ко Дню города Челябинска МТС усилила покрытие LTE в любимых местах южноуральцев

МТС подготовила LTE-сеть в Челябинске и увеличила ее емкость в популярных у южноуральцев прогулочных зонах, которые станут площадками проведения фестивалей и концертов в честь Дня города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС улучшила покрытие сети на Кировке, набережной реки Миасс, в том числе в Саду камней и Арт-сквере, на площади у торгового центра, в парке Гагарина и на других территориях. Программа, празднования Дня города Челябинска, продлится до 20 сентября 2025 г. и затронет также Ленинский, Металлургический, Тракторозаводский и Калининский районы. Благодаря быстрому интернету участники событий и зрители смогут делиться впечатлениями в мессенджерах, выкладывать выступления артистов и видео праздничного фейерверка в социальные сети.

«Мероприятия в честь дня рождения Челябинска всегда востребованы не только у местных жителей, но и у гостей из других городов Южного Урала. Несмотря на то, что сигнал сотовой связи в этих локациях уже есть, мы посчитали необходимым увеличить емкость сети. Это позволит всем зрителям пользоваться привычными цифровыми сервисами на загруженных площадках, где одновременно собирается большое количество абонентов. Наличие связи и стабильного интернета обеспечивает комфорт и безопасность посетителей», — сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.