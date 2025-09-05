CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Минцифры: у россиян появится возможность доступа к востребованным интернет-сервисам в периоды ограничений

Минцифры сообщило о том, что наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы и сайты будут доступны гражданам в периоды ограничений работы мобильного интернета по причине безопасности.

Минцифры и операторы связи разработали специальное техническое решение, позволяющее не блокировать такие ресурсы.

Операторы уже обеспечивают доступ к этим сервисам в пилотном режиме. Для доступа в интернет не требуется дополнительной идентификации и прохождения капчи.

Перечень цифровых платформ сформирован на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России. Среди них соцсети, маркетплейсы, навигаторы, такси, службы доставки, супермаркеты, личные кабинеты операторов связи. Кроме того, доступ будет обеспечен к «Госуслугам», платформе для дистанционного голосования, сайтам Президента РФ и Правительства РФ. Данный список будет оперативно пополняться.

Мера позволит уменьшить для граждан неудобства, вызванные необходимыми для обеспечения безопасности отключениями мобильного интернета.

