CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce
|

РВБ открыла логистический комплекс во Владивостоке

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) запустила первую очередь логистического комплекса во Владивостоке, прием поставок от продавцов начнется в сентябре. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Логистический комплекс РВБ во Владивостоке — первый крупный объект компании на Дальнем Востоке. Запуск объекта запланирован в два этапа. В рамках открытия первой очереди площадь комплекса составит 77 тыс. кв. м, а вместимость достигнет 38 млн единиц товара. При полном вводе объекта в эксплуатацию площадь составит 161 тыс. кв. м, а его пропускная способность превысит 80 млн единиц товара. Логистический объект обеспечит занятость для 6 тыс. жителей региона. Для реализации проекта компания инвестирует 9,8 млрд руб.

Особое внимание в проекте уделено автоматизации складских процессов. Центром комплекса станет многоуровневый флагманский сортировочный комплекс, который будет обрабатывать до 1,5 млн единиц товара в сутки, что позволит практически полностью закрыть потребности логоцентра. Кроме этого, планируется установить специально разработанный сортировочный комплекс для крупногабаритного товара, конвейерные линии для перемещения товара внутри логистического комплекса, а также автоматизированные зоны приемки и отгрузки. Будет уделено внимание и роботизированным системам: предполагается использовать роботов FMR для перемещения паллет и оборотной тары внутри логистического центра.

«Наш комплекс во Владивостоке — это важнейший шаг в развитии транспортно-логистической инфраструктуры Дальнего Востока, который создает мощный экономический импульс для региона. Этот объект укрепляет конкурентные преимущества Владивостока как ключевого логистического хаба с выходом к странам Азии, способствует созданию и развитию социальных и производственных секторов. Он становится фундаментом для ускорения доставки, повышения качества сервиса и открывает новые перспективы для устойчивого роста и интеграции региона в глобальные цепочки поставок», — отметила основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким.

Открытие логистического комплекса во Владивостоке станет ключевым этапом в развитии логистической сети компании и окажет значительную поддержку развитию электронной коммерции на Дальнем Востоке. Логистический центр станет одним из крупнейших логистических центров не только компании, но и всего региона, и будет способствовать повышению эффективности доставки и укреплению экономического потенциала Приморского края.

Кроме того, в Дальневосточном федеральном округе ведется строительство и проектирование четырех объектов общей площадью около 600 тыс. кв. м в Чите, Благовещенске, Улан-Удэ и Владивостоке, а также планируется строительство логоцентра на Сахалине.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Без мобильного интернета россияне вернулись в 90-е. В стране бешеными темпами растет популярность древней технологии SMS. Опрос

Microsoft вырежет Teams из Office 365, чтобы не попасть под грандиозный штраф ЕС

В российской Арктике построят высокотехнологичный дата-центр ценой в миллиард. Власти организуют господдержку

Облако IBM притесняет мелких клиентов. Бесплатной техподдержки их уже лишили

Apple собралась уничтожить Google на рынке поиска с помощью нейросетей. Прошлые попытки провалились

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: