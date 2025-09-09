«Авито»: при размещении объявления появилась рекомендованная цена

«Авито» упростил подачу объявления для пользователей благодаря рекомендованной цене. Таким образом продавец может посмотреть ценовой диапазон на свой товар на основе текущих объявлений площадки. Подсказка по цене появляется в момент публикации объявления до отправки на модерацию, что значительно упрощает процесс подачи. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Теперь селлеру не нужно предварительно вручную смотреть, за сколько продаются аналогичные товары, что упрощает процесс подачи объявления. Предложения по рекомендованному диапазону цены формируется на базе уже размещенных аналогичных объявлений на «Авито».

«Подсказка цены при размещении объявления — существенное преимущество, которое позволяет продавцу экономить время и силы. У нас много частных продавцов с товарами с историей, которые не всегда могут быстро подобрать цену для них. Эту задачу мы и решаем», — сказал Сергей Хакимов, старший директор по продукту вертикали «Товары» в «Авито».

Рекомендованная цена — механика, аналогичная существующему инструменту, показывающему уровень цены: рыночная, выше или ниже ее. Цена носит рекомендательный характер и направлена на тех, кто не уверен, за сколько лучше продать свой товар. В дополнение благодаря подсказке продавец поставит более реалистичную цену, так как увидит при подаче за сколько продаются аналоги. Механика расчета простая — алгоритм анализирует размещаемый товар, смотрит все аналоги на платформе и считает среднюю цену.