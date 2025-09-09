«Пятница!» запускает «СуперРилс» — альтернативу блогерской рекламе в запрещенных соцсетях

С 1 сентября 2025 г. в России вступил в силу запрет: блогерам больше нельзя рекламировать товары в запрещенных соцсетях. «Пятница!» предложила рынку новый инструмент — «СуперРилс». Это короткие видео сторителлы с блогерами, которые выходят не в соцсетях, а в эфире федерального канала. Об этом CNews сообщили представители телеканала «Пятница!».

Формат сочетает привычную механику соцсетей с охватами классического телевидения. Туториалы с продуктом в кадре, сторителлинг и личные истории, связанные с брендом, обзоры косметики, гаджетов или еды в стиле «тест-драйв», мини-сериалы и челленджи до 60 секунд.

Для рекламодателей это легальный способ интеграции, для блогеров — новая платформа монетизации, для зрителей — знакомый жанр в привычной среде.

Светлана Дорогонова, руководитель управления продаж сейлз-хауса «Газпром-Медиа Холдинга» («Пятница!», «Суббота», 2×2, ТВ3): «Мы видим запрос от рекламодателей и блогеров: запрет в интернете не должен ограничивать рынок креатива. «СуперРилс» в эфире «Пятницы!» открывает для индустрии новую площадку — охватную, законную и гибкую».

«Пятница!» предлагает не просто эфирное размещение, а полный цикл продакшна: подбор блогера под задачу бренда; разработка креативной концепции и сценария; съемка, монтаж и запуск в эфир; минимальные сроки реализации.