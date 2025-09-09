CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Rutube внедрил возможность создавать новые стримы без смены ключа трансляции

На Rutube обновили функционал трансляций. Теперь авторам будет проще запускать повторные стримы благодаря тому, что в Студии можно выбирать тип ключа трансляции: временный или постоянный. Об этом CNews сообщили представители Rutube.

Основное преимущество постоянного ключа — возможность многократно подавать поток без изменения настроек дополнительного софта. При повторной подаче система автоматически создаст новую трансляцию с параметрами, идентичными предыдущей. Если нужно, автор может отредактировать ее в «Студии».

«Функционал постоянного ключа особенно удобен для тех, кто регулярно проводит стримы. Авторы больше не тратят время на перенастройку программ, а зрители получают стабильный доступ к трансляциям. Мы продолжаем делать акцент на удобстве и технологичности: теперь процесс запуска стримов стал проще и быстрее», — сказал директор продукта Rutube Ника Курасова.

Отметим, при использовании постоянного ключа одновременно можно запустить только одну трансляцию. Временный ключ продолжает работать в прежней логике, позволяя авторам запускать до 20 параллельных стримов.

