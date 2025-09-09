Rutube внедрил возможность создавать новые стримы без смены ключа трансляции

На Rutube обновили функционал трансляций. Теперь авторам будет проще запускать повторные стримы благодаря тому, что в Студии можно выбирать тип ключа трансляции: временный или постоянный. Об этом CNews сообщили представители Rutube.

Основное преимущество постоянного ключа — возможность многократно подавать поток без изменения настроек дополнительного софта. При повторной подаче система автоматически создаст новую трансляцию с параметрами, идентичными предыдущей. Если нужно, автор может отредактировать ее в «Студии».

«Функционал постоянного ключа особенно удобен для тех, кто регулярно проводит стримы. Авторы больше не тратят время на перенастройку программ, а зрители получают стабильный доступ к трансляциям. Мы продолжаем делать акцент на удобстве и технологичности: теперь процесс запуска стримов стал проще и быстрее», — сказал директор продукта Rutube Ника Курасова.

Отметим, при использовании постоянного ключа одновременно можно запустить только одну трансляцию. Временный ключ продолжает работать в прежней логике, позволяя авторам запускать до 20 параллельных стримов.