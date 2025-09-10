«Гэндальф» помогла «Больше подарков» создать новый дизайн официального сайта

Компания «Гэндальф» помогла интернет-магазину «Больше подарков» создать новый дизайн официального сайта.

Интернет-магазин «Больше подарков» (юридическое наименование ИП Абдул Самад Самиуллах) специализируется на оптовой продаже товаров для рукоделия и творчества, он открыт с 2011 г.

По словам представителя компании «Гэндальф», руководитель компании «Больше подарков» Елена Филатова заинтересована в развитии сайта как онлайн-площадки для продаж. Именно поэтому в 2021 г. она обратилась за сопровождением интернет-магазина, с этого времени сайт находится на техподдержке в «Гэндальф», регулярно дорабатывается по дизайну и функциональности, защищен от технических сбоев.

В 2023 г. компания провела технический и юзабилити-аудит сайта и предложила ряд рекомендаций по его улучшению. Тогда Филатовой было принято решение о редизайне интернет-магазина по причине несоответствия современным стандартам и ожиданиям клиентов. Сайт имел простую цветовую гамму: красный, желтый и белый, устаревшие элементы и навигацию, что значительно снижало конкурентоспособность компании в своей отрасли.

Процесс начался с разработки веб-дизайнерами компании «Гэндальф» нового визуала главной страницы. Заказчику предоставили несколько макетов оформления.

После детального обсуждения заказчик самостоятельно выбрал наиболее подходящий вариант с цветовым градиентом от оранжевого к малиновому. Филатова была активно вовлечена в процесс: прислушивалась к рекомендациям и вносила коррективы по своему усмотрению. Так были выбраны предложенные разработчиком и полезные для клиента блоки на главной – «Хиты продаж», популярные категории, преимущества товаров и др.

Подход заказчика и разработчика к редизайну интернет-магазина «Больше подарков» был не только творческим, но и техническим. Переработали функционал страницы оформления заказа. Ранее заказ оформлялся единым списком, в котором нарушалась последовательность заполнения, что вызывало постоянные вопросы у клиентов. Теперь же этот раздел поделен на блоки, они разворачиваются при нажатии на кнопку и интуитивно понятны. Также для клиентов были добавлены образцы заполнения и подсказки.

В личном кабинете клиенты теперь могут управлять подписками на товары, отслеживать их статус и при необходимости отписываться от них. Ранее такой функциональности на сайте не было, однако внедрение этой опции существенно помогло контролировать наличие необходимой продукции у поставщика.

Также внедрена отдельная корзина для избранных товаров. Теперь пользователи могут легко перемещать товары между основной корзиной и избранным, управлять количеством позиций и удобнее планировать крупные заказы. Для оптовых покупателей была проведена оптимизация корзины, рассчитанная на заказы свыше 1 тыс. позиций, что стало необходимым, учитывая специфику бизнеса.

Кроме того, доработана интеграция сайта с «1С», что позволило устранить ошибки обмена данными о заказах. В частности, реализована выгрузка трек-номеров на сайт, благодаря чему клиенты получают уведомления о статусе доставки и трек-номер на электронную почту. Это улучшило коммуникацию с клиентами и обеспечило более прозрачный процесс отслеживания заказов.

Был переработан личный кабинет — добавлен индикатор непрочитанных сообщений от техподдержки, а в деталях заказов появился новый блок «Документы», что упростило доступ к важной информации.

Руководитель ИП Абдул Самад Самиуллах Елена Филатова отметила: «Мы очень довольны результатами взаимодействия с «Гэндальф». Новый сайт не только выглядит красиво, но и стал намного удобнее для наших клиентов. Особенно они отмечают приятный и понятный интерфейс, увеличение скорости оформления заказов. Благодаря исправлению ошибок в интеграции интернет-магазина с «1С» мы стали быстрее обрабатывать заказы. И в целом новый функционал увеличил число посетителей на сайте на 69% и время посещения - на 8%».