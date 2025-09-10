«Яндекс Маркет» введет отметку «оригинал» для бытовой техники, электроники и ряда других товаров

«Яндекс Маркет» вводит отметку «оригинал» для товаров в категориях бытовой техники, электроники, автотоваров, спортивных товаров, продуктов питания и бытовой химии. Этот значок подтверждает, что служба контроля качества «Яндекс Маркета» дополнительно проверила и гарантирует наличие у продавца всех необходимых документов на товар. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Заказывая товары с меткой «оригинал» потребители могут быть уверены в том, что покупают проверенный и подлинный товар. Для продавцов же получение значка является конкурентным преимуществом — он повышает доверие покупателей и выделяет товары среди других предложений.

Чтобы получить отметку «оригинал», продавцам необходимо предоставить документы, подтверждающие подлинность товара: договор о поставке или аналогичные документы. Отобрать в выдаче продавцов, чьи товары прошли дополнительную верификацию, пользователи могут с помощью специального фильтра «оригинал».

Отметка «оригинал» уже показала эффективность в других категориях, например, в одежде, обуви и аксессуарах, где после ее введения количество жалоб на подделки снизилось на 37%. А в домашних товарах — на 25%. В целом, жалобы на подделки в «Яндекс Маркете» составляют всего 0,09% от общего числа доставленных заказов.

Получение товаром отметки «оригинал» — один из этапов многоуровневой системы контроля качества маркетплейса. Проверка начинается на этапе регистрации продавца на площадке. Затем автоматические системы постоянно анализируют ассортимент и цены, формируя гипотезы о подозрительных товарах. Например, система среагирует, если цена брендовых кроссовок окажется подозрительно низкой. В случае подтверждения гипотезы сервис запускает углубленную проверку партнера: проводит контрольные закупки, а в сложных случаях взаимодействует с правообладателем или производителем для экспертного определения подлинности.

Маркетплейс также реагирует на сообщения от покупателей. В случае поступления жалобы на товар с отметкой «оригинал», его документы будут переданы в Службу контроля качества для внеочередной перепроверки. Если по результатам проверки товар окажется неоригинальным, «Яндекс Маркет» вернет деньги за него, а к продавцу будут применены соответствующие меры.