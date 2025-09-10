CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

«Яндекс Маркет» введет отметку «оригинал» для бытовой техники, электроники и ряда других товаров

«Яндекс Маркет» вводит отметку «оригинал» для товаров в категориях бытовой техники, электроники, автотоваров, спортивных товаров, продуктов питания и бытовой химии. Этот значок подтверждает, что служба контроля качества «Яндекс Маркета» дополнительно проверила и гарантирует наличие у продавца всех необходимых документов на товар. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Заказывая товары с меткой «оригинал» потребители могут быть уверены в том, что покупают проверенный и подлинный товар. Для продавцов же получение значка является конкурентным преимуществом — он повышает доверие покупателей и выделяет товары среди других предложений.

Чтобы получить отметку «оригинал», продавцам необходимо предоставить документы, подтверждающие подлинность товара: договор о поставке или аналогичные документы. Отобрать в выдаче продавцов, чьи товары прошли дополнительную верификацию, пользователи могут с помощью специального фильтра «оригинал».

Отметка «оригинал» уже показала эффективность в других категориях, например, в одежде, обуви и аксессуарах, где после ее введения количество жалоб на подделки снизилось на 37%. А в домашних товарах — на 25%. В целом, жалобы на подделки в «Яндекс Маркете» составляют всего 0,09% от общего числа доставленных заказов.

Получение товаром отметки «оригинал» — один из этапов многоуровневой системы контроля качества маркетплейса. Проверка начинается на этапе регистрации продавца на площадке. Затем автоматические системы постоянно анализируют ассортимент и цены, формируя гипотезы о подозрительных товарах. Например, система среагирует, если цена брендовых кроссовок окажется подозрительно низкой. В случае подтверждения гипотезы сервис запускает углубленную проверку партнера: проводит контрольные закупки, а в сложных случаях взаимодействует с правообладателем или производителем для экспертного определения подлинности.

Маркетплейс также реагирует на сообщения от покупателей. В случае поступления жалобы на товар с отметкой «оригинал», его документы будут переданы в Службу контроля качества для внеочередной перепроверки. Если по результатам проверки товар окажется неоригинальным, «Яндекс Маркет» вернет деньги за него, а к продавцу будут применены соответствующие меры.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Основатель «Яндекса» заключил многомиллиардный контракт с Microsoft

В России появился морской дрон на оптоволокне, способный работать как камикадзе или БПЛА-носитель

Россияне разлюбили пиратское онлайн-видео. Рынок нелегальных сервисов рухнул

Бывший топ-менеджер WhatsApp* засудит его за прямой доступ к данным пользователей. Персональную информацию каждый день видят сотни разработчиков

Конференция CNews «Low-code и no-code» состоится 14 октября

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще