Эрмитаж и экосистема «Интерроса» представили второй выпуск арт-токенов, средства от продажи которых пойдут на реставрацию картины Рембрандта «Флора»

Предметом второго выпуска арт-токенов, приуроченного к 35-летию «Интерроса», станут произведения видео-арта. Они представляют авторские интерпретации молодых художников работы Лукаса Кранаха Старшего «Венера и Амур». Это картина из коллекции Эрмитажа была отреставрирована за счет продажи первого выпуска арт-токенов. Об этом CNews сообщили представители «Интерроса».

Следующим шедевром Эрмитажа, который будет отреставрирован за счет продажи второго выпуска токенов, станет картина Рембрандта «Флора», имеющая огромное мировое значение.

«Мы начинали с самостоятельных экспериментов на сомнительных платформах, а сегодня вместе с "Интерросом" и компанией "Атомайз" создали систему, которая соединяет традиции и новые технологии. Теперь процесс реставрации будет принадлежать не только музею, но и владельцам токенов. Первыми мы отреставрировали фрески школы Рафаэля и тогда выстроили рабочую модель», — сказал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Первые токены на шедевры Эрмитажа появились в 2023 г. Предметом выпуска стали фрески школы Рафаэля из собрания музея: «Венера и Амур на дельфинах», «Венера и Адонис» и «Венера, вынимающая занозу». Эмиссия осуществлялась на первой в России платформе цифровых финансовых активов «Атомайз». В будущем планируется, что все выпущенные токены в рамках проекта «Цифровое искусство» будут размещены в одном виртуальном пространстве.

«Токены, которые мы выпускаем, появятся в виртуальных пространствах, которые Эрмитаж уже успешно развивает. Мы верим, что если обладатель токена — цифровой картины — сможет на цифровой площадке выставить свое произведение искусства и показать его другим участникам процесса, то это привлечет внимание широкой аудитории», — сказал генеральный директор «Интерроса» Сергей Батехин.

Проект «Цифровое искусство» — первый в России проект по выпуску арт-токенов — российского аналога NFT, осуществляемый в полном соответствии с законодательством России без участия зарубежных платформ и криптобирж. Он позволяет токенизировать искусство, привлекая средства на реставрацию картин из коллекции Государственного Эрмитажа. Был инициирован «Интерросом» в 2023 г.

«Арт-токены — это новый язык меценатства, филантропии, который мы формируем. Я абсолютно уверен, что мы движемся вперед, формируя привычку к технологическим инвестициям в культуру. Когда токены будут выпущены, мы сможем предложить их для покупки клиентам "Т-Технологий"», – сказал председатель совета директоров компании «Т-Технологии» Алексей Малиновский.