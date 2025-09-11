ИИ стал чаще помогать жителям Хакасии во время онлайн-встреч

МТС провела исследование летней активности компаний из республики Хакасия на платформе для бизнес коммуникаций и совместной работы «МТС Линк». Летом 2025 г. на 30% чаще пользователи встречались в онлайн-формате, причем использование на созвонах и мероприятиях инструментов на основе искусственного интеллекта выросло в три раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков «МТС Линк», летом 2025 г. пользователи из Хакасии обращались к встроенным в платформу ИИ-инструментам в три раза чаще, чем весной 2025 г.: на пике интереса оказалась функция саммари встреч, когда цифровой помощник самостоятельно анализирует онлайн-собрание и письменно фиксирует основные договоренности, задачи и сроки их выполнения. На втором месте обосновалась возможность транскрибация аудио и видео — звук преобразуется в текст, и все, что говорит спикер на вебинаре или собеседник на встрече, можно не прослушать, а прочитать. Замкнула тройку самых используемых опций возможность перейти к конкретному моменту записи встречи, просматривая ее транскрибацию – таким образом можно включить необходимый фрагмент для просмотра, а не искать спорный момент собрания вручную.

Больше всего в 2025 г. отечественным софтом для онлайн-коммуникаций от МТС пользовались представители бюджетных организаций республики, учреждения высшего, среднего и общего образования, а также промышленный бизнес и ИТ-компании.

«Сегодня не только бизнесу республики, но и государственным учреждениям Хакасии крайне важно сохранить доступ ко всем необходимым ИТ-сервисам. При этом необходимо обезопасить коммерческую и техническую информацию, сохранять конфиденциальность всех коммуникаций. Для решения таких вызовов мы предлагаем полностью российский продукт, входящий в реестр отечественного ПО», — отметил директор МТС в республике Хакасия Сергей Киселев.