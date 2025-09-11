Каршеринг «Яндекс Драйв» начал работу в Ижевске

11 сентября 2025 г. каршеринг «Яндекс Драйв» заработал в Ижевске. Сейчас в городе можно арендовать 200 автомобилей Renault Duster. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Драйва».

Краткосрочная аренда доступна по тарифу «Минуты» со стоимостью от 12 руб. в минуту. Для долгих поездок выгодно брать автомобиль по тарифу «Часы и дни». Час поездки будет стоить от 320 руб. Зона поездок охватывает Ижевск, Нефтекамск и пригороды, включая Чайковский, Воткинск, Кильмезь и др. Подробную карту можно посмотреть в приложении.

Арендовать машины могут пользователи от 18 лет с водительским удостоверением категории «В». Безопасность в каршеринге обеспечивается с помощью технологий «Яндекса». Все автомобили «Яндекс Драйва» оснащены сотней датчиков, которые помогают стимулировать аккуратное вождение. Например, учитывается резкое торможение, агрессивное перестроение, крутые входы в повороты и превышение скорости. По этим параметрам система формирует индивидуальный рейтинг каждого пользователя. На данный момент больше 90% водителей в «Яндекс Драйве» аккуратны за рулем.

Ижевск стал десятым городом, где открылся сервис. Половина городов присутствия «Яндекс Драйва» работают по франшизной модели. Партнеры берут на себя операционное обслуживание машин, а «Яндекс Драйв» предоставляет технологии — телематику внутри каждого авто, приложение сервиса и доступ к супераппу «Яндекс Go». Благодаря этому сервис повышает доступность каршеринга в уже существующих географиях, а также открывает новые.