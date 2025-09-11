CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» прокачал связь в ключевых локациях Тюмени

«МегаФон» запустил базовые станции в нескольких районах столицы Тюменской области и ускорил интернет на 15%. Теперь у сотен тысяч горожан появились еще более широкие возможности для работы, учебы и общения в глобальной сети. Новое оборудование работает сразу в нескольких частотных диапазонах LTE, что позволяет обеспечить уверенное прохождение сигнала через плотную застройку и высокие скорости передачи данных. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В программу развития инфраструктуры попал микрорайон Казачьи Луга — одноименная улица сохранила свое историческое название с дореволюционных времен. По одной из версий местных историков именно здесь была стоянка дружины атамана Ермака. Теперь это большой жилой массив с торговым центром, поликлиникой, школой и детсадами.

Новые телеком-объекты появились и в соседнем районе Мыс, который называют «легкими» Тюмени. Здесь настоящий островок живой сибирской природы с сосновым бором, березовой рощей, озером и Гагаринским парком. Сейчас это одно из наиболее популярных мест отдыха горожан.

Изменения в качестве связи заметили и жители одного из современных жилых массивов в северной части города — на улице Краснооктябрьской, а также на основной транспортной магистрали Тюмени – улице Пермякова, где находятся автовокзал, множество магазинов и офисных помещений.

Принимать и совершать звонки даже в часы пиковой нагрузки стало легче и на улице Газовиков, где расположен крупнейший в заречной части города центр спорта и отдыха.

«Мы постоянно мониторим нагрузку на сеть и с учетом этих данных развиваем нашу инфраструктуру. Новые телеком-объекты помогли снять нагрузку с существующих базовых станций. В результате в ореоле проведенных работ, а это около 10 густонаселенных локаций города, средняя скорость мобильного интернета выросла на 10-15%, а голосовая связь стала еще более качественной и надежной», — отметил директор «МегаФона» в Тюменской области Евгений Пфлаумер.

