МФТИ открыл канал про науку в мессенджере Max

МФТИ запускает тематический научный канал «Физтех: Сборка будущего» в национальном мессенджере Max. Этот шаг позволит университету расширить свое присутствие в информационном пространстве. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

МФТИ в Max будет рассказывать широкой аудитории об экспериментах и исследованиях, о вкладе Физтеха в развитие российской и мировой науки, делиться комментариями, транслируя актуальные знания за пределами академической среды.

Особое внимание будет уделено популяризации естественных наук и математики — важно показать, как фундаментальные открытия становятся технологиями завтрашнего дня.

Контент канала специально адаптирован для формата социальной сети Max, чтобы использовать все ее возможности: от коротких динамичных постов с учеными до познавательных мини-роликов, объясняющих сложные концепции за 60 секунд. Особое внимание будет уделено интерактивным форматам и ИИ-визуализации для наглядного представления сложных данных.

Задача первого научного канала МФТИ в Max — создать цифровую площадку для живого диалога между наукой и обществом, где сложные исследования и разработки будут представлены в дружелюбном стиле и доступном формате, но со строгим соблюдением принципа научной честности: никаких «сенсаций ради кликов», всегда корректные ссылки на источники.