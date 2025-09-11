CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Почти 1 тыс. технических проектов Подмосковья доступно для онлайн-обсуждения

Почти 1 тыс. технических проектов стала доступна для публичного обсуждения на специализированной онлайн-платформе «Я – эксперт». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Платформа “Я – эксперт” была запущена в феврале 2024 г. Сейчас она объединяет более 200 пользователей и представителей десяти государственных органов Московской области. За время функционирования платформы на ней разместили около 1 тыс. проектов. Кроме того, сервис упрощает организацию научно-технических советов. Участники заседаний, которых с прошлого года состоялось свыше 300, смогли оценить эффективность проектов в сфере строительства, благоустройства, ЖКХ и дорог», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Платформа «Я – Эксперт» была разработана для автоматизации процесса рассмотрения и согласования этапов разработки технических инициатив и, как следствие, сокращения сроков работ и повышения эффективности в области разработки технических решений.

Пользователи сервиса могут ознакомиться с материалами технических проектов и завершенных инициатив, посмотреть календарь заседаний и реестр экспертов, а также принять участие в обсуждении инициатив. Для этого необходимо подать заявку на платформе.

