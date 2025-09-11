CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

РВБ запускает вторую очередь логистического комплекса в Воронеже

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) расширила логистический комплекс в Воронеже. Компания уже получила разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди. В течение месяца она начнет функционировать. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

В рамках второй очереди компания ввела в эксплуатацию 79 тыс. кв. м. Таким образом, общая площадь логистического центра составит 156 тыс. кв. м. Расширение складских мощностей позволит увеличить места хранения товаров продавцов в два раза. Так, при полном запуске вместимость логистического комплекса составит более 90 млн единиц товара.

В операционной зоне комплекса установлена современная техника, а также автоматическая лента для сортировки товаров. На текущий момент с логистического комплекса ежедневно отгружается более 250 тыс. товаров по всей России. С открытием второй очереди логоцентр сможет обрабатывать в несколько раз больше товаров. Также местные жители получат новые возможности для занятости благодаря увеличению числа заданий на логистическом объекте.

С наступлением высокого сезона расширение логистического центра приобретает стратегическое значение. Местные производители и продавцы получают дополнительные возможности для осуществления поставок и хранения товаров на площадках центра. Это создает благоприятные условия для увеличения оборотов местных предпринимателей, что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на развитие малого и среднего бизнеса в регионе.

Объединенная компания Wildberries & Russ управляет более чем 135 логистическими объектами общей площадью свыше 4 млн кв. м.

