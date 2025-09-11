«Яндекс Карты» подскажут погоду в городе

На главном экране «Яндекс Карты» появилась кнопка «Погоды». В этом разделе можно узнать прогноз погоды в городе и посмотреть карту осадков на ближайшие часы. Это поможет планировать поездки по городу — например, проверить, будет ли дождь в точке назначения к моменту прибытия. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы проверить погоду, достаточно выбрать область карты и нажать на кнопку на главном экране. В карточке доступен прогноз на ближайшие сутки, а также карта осадков — она поможет проверить, пойдет ли дождь в том или ином районе города в ближайшие два часа. Так, например, можно узнать, будет ли дождь по приезде домой с работы.

Прогноз погоды в «Картах» составлен с помощью «Метеума» — собственной технологии «Яндекс Погоды». Она обрабатывает данные глобальных моделей, спутников, радиозондов, метеостанций, метеорадаров, наземных датчиков, а также пользовательских репортов: пользователи могут отметить, идет ли дождь в локации, в которой они находятся. Эти данные помогают строить более качественный прогноз.

В будущем погодные условия будут учитываться при построении маршрутов в «Картах» и «Навигаторе». Например, если во время движения по маршруту начнется дождь, «Карты» смогут адаптировать время прибытия в точку назначения, а информация об осадках в пути появится прямо на маршруте.