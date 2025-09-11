«ЮMoney» запустили быструю доставку карт

В «ЮMoney» появился новый способ доставки карт – курьером в срок от 15 минут. Чтобы заказать карту этим способом, нужно войти в кошелек «ЮMoney» и выбрать способ быстрой доставки. На старте проекта такая доставка появилась в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

«Аналитика потребительского поведения показывает растущий спрос на мгновенные финансовые решения. Пользователи все чаще выбирают сервисы, которые работают по принципу «здесь и сейчас». Для их удобства мы запустили быстрый способ доставки моментальных пластиковых карт – от 15 минут. Это удобно, потому что наш продукт позволяет быстро получить полноценное платежное средство, которое пользователь сможет использовать для офлайн и онлайн-платежей. Активация карты происходит онлайн и полностью закрывает потребности в проведении повседневных платежей», — отметила Наталья Ражева, руководитель направления карточных продуктов «ЮMoney».

Через быструю доставку можно заказать моментальные черные карты «Мир» от «ЮMoney». Пока что эта опция есть только на сайте, но скоро будет доступна и в приложении «ЮMoney». Если кошелька еще нет, регистрация займет пару минут.

Карты «ЮMoney» работают пять лет. За выпуск и обслуживание нужно заплатить только один раз: 699 руб. Стоимость карты включает и доставку.

Картами можно платить в онлайне и в обычных магазинах. За покупки можно получить кэшбэк баллами от «ЮMoney» и рублями от партнеров платежной системы «Мир».

Кэшбэк баллами предоставляется при выборе категорий в рамках акции «Кэшбэк по категориям» — максимум 3000 баллов в месяц. Кэшбэк рублями предоставляется в соответствии с программой лояльности АО «НСПК».