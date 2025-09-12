CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Cтарое Бологое с новым качеством связи

Инженеры «МегаФона» запустили новые телеком‑объекты в Заводском микрорайоне города Бологое Тверской области, благодаря чему скорость мобильного интернета на улицах и внутри многоквартирных домов выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Старинный город Бологое, где «заканчивается бордюр и начинается поребрик», расположен примерно посередине железнодорожного пути между Москвой и Петербургом. Здесь сохранились старинные соборы, дворянские резиденции, купеческие особняки и уникальные музейные объекты, отражающие историю железной дороги. Ежегодно сюда приезжает более 1 млн путешественников из 73 регионов России: гости из обеих столиц составляют более 55% визитерского трафика.

Модернизация оборудования стала ответом на увеличение трафика и растущие цифровые потребности путешественников и горожан. Скорость передачи данных в смартфонах более 20 тыс. жителей Бологого и гостей города увеличилась не менее чем на 30%. Это означает, что оператор обеспечил своим абонентам не только надежную голосовую связь, но и повышенные скорости мобильного интернета — теперь фото и видео будут буквально «летать», кроме того, можно будет стримить без помех и задержек.

Для туристов, проезжающих железнодорожный узел в рамках маршрута МоскваПетербург, Бологое будет интересно прежде всего уникальной архитектурой здания вокзала. Технические корпуса, пакгаузы и пристанционные постройки являются памятником истории и могут стать хорошей фактурой для фотографов, как и модерновая водонапорная башня уникального дизайна с окнами-капельками.

Летом дата‑трафик в Бологом вырастает на 15-20% в связи с увеличением количества туристов в городе. Сейчас обладатели сим‑карт «МегаФона» могут без задержек скачивать до 10 фильмов и несколько десятков приложений в час, а также общаться по видеосвязи даже в часы пиковой нагрузки.

«Чтобы удовлетворить растущий спрос, наши инженеры продолжают расширять емкость сети и улучшать покрытие и скорости интернета как в жилых микрорайонах, так и в центре города. Для нас это часть системной работы по обеспечению надежной цифровой среды для горожан и путешественников — и мы продолжим развивать сеть, чтобы поддерживать растущие потребности наших абонентов», — сказал Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.

