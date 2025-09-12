CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Даниил Крючков назначен директором сервиса «МТС Музыка»

Холдинг «МТС Медиа», объединяющий активы экосистемы МТС в области развлечений, объявляет о назначении Даниила Крючкова директором стримингового сервиса «МТС Музыка». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Даниил Крючков приступает к обязанностям 12 сентября 2025 г. В новой роли он сосредоточится на развитии бизнес-юнита и росте аудитории сервиса, внедрении инноваций в пользовательском опыте и ценности для аудитории, а также на формировании новых форматов взаимодействия с артистами и слушателями.

У Даниила Крючкова более 10 лет опыта в стратегическом маркетинге и управлении продуктами в разных сферах — от бизнеса и диджитала до крупных международных проектов в индустрии развлечений. Ключевым этапом его карьеры стали почти восемь лет в Riot Games, где он участвовал в запуске и масштабировании культовых продуктов: League of Legends, Valorant, мультсериала Arcane, а также в развитии экосистемных направлений (киберспорт, медиа и Riot Music). Под его руководством внедрялись стратегии удержания и вовлечения игроков, что обеспечило кратный рост аудитории и укрепило позиции продуктов на международных рынках.

img_7963.jpg

МТС

Алексей Иванов, генеральный директор кластера KION: «Музыкальный стриминг в России — это рынок, который стремительно меняется из-за ряда причин, от внутренних до внешнеполитических. Мы уверены, что опыт Даниила Крючкова в разработке и масштабировании продуктов поможет "МТС Музыке" не только укрепить позиции на рынке, но и задать новые стандарты в работе с аудиторией. Мы ставим перед собой амбициозную цель превратить сервис в точку притяжения для миллионов слушателей и артистов».

Даниил Крючков, директор сервиса «МТС Музыка»: «Музыка — это эмоции, опыт и технологии. Я верю, что стриминг «МТС Музыка» способен стать пространством, где артисты и слушатели встретятся в новых форматах, а персонализация и инновации сделают этот опыт уникальным. Для меня это вызов и возможность объединить стратегическое мышление и любовь к пользователям, чтобы сделать сервис еще более востребованным».

